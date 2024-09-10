(Сорокина) Евдокия Михаилова
Место рождения
Дата рождения19.09.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
19.09.1902 ст.
Отец: Сорокин Михаил Андреев
Мать: не указана
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Андреев Сорокин и законная его жена Неонила Симеонова,оба православные
Крещение
22.09.1902 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Порфирий Сампсонов или Симеонов?Ширяев и деревни Нератовки крестьянская девица Агрипина Андреева Сорокина
Смерть
Неизвестно