(Сорокина) Евдокия Михаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорокина) Евдокия Михаилова

Место рождения

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

19.09.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1902 ст.

Отец: Сорокин Михаил Андреев

Мать: не указана

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Андреев Сорокин и законная его жена Неонила Симеонова,оба православные
Крещение
22.09.1902 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Порфирий Сампсонов или Симеонов?Ширяев и деревни Нератовки крестьянская девица Агрипина Андреева Сорокина
Смерть
Неизвестно

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