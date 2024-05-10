Добровольский Ефим Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1902

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровольская (Михайловская) Акилина Леонтиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Дворянин-однодворец
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
13.03.1859 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Добровольская (Михайловская) Акилина Леонтиевна

Винаровка, Київська область
Смерть
До 1902

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