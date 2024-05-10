Добровольский Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дворянин-однодворец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1859 ст.
Дочь: Добровольская (Добровольская) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Добровольская (Михайловская) Акилина Леонтиевна
Смерть
До 1902