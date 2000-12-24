Шафиров Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШафиров Иосиф

Шафиров Иосиф

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.01.1932

Дата смерти

24.12.2000

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932

Отец: Шафиров Леонтий

Мать: Шафирова Софья

Россия
Рождение ребёнка
21.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

г. Улан-Удэ, респ. Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Смерть
24.12.2000
Израиль
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close