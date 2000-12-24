Шафиров Иосиф
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.01.1932
Дата смерти24.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932
Отец: Шафиров Леонтий
Мать: Шафирова Софья
Россия
Рождение ребёнка
21.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия
г. Улан-Удэ, респ. Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Смерть
24.12.2000
Израиль