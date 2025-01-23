Тетушкин (Tetushkin) Михаил Иванович (Mikhail Ivanovich) 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТетушкин (Tetushkin) Михаил Иванович (Mikhail Ivanovich)

Тетушкин (Tetushkin) Михаил Иванович (Mikhail Ivanovich)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Тетушкин Иван

Мать: Тётушкина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжова Александра

Рождение ребёнка
1941

Сын: Тетушкин Владимир

Мать ребёнка: Пыжова Александра

Военная служба
1941
Зима, Зиминское, Иркутская область
Зиминский РВК
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.