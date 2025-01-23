Тетушкин (Tetushkin) Михаил Иванович (Mikhail Ivanovich)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Тетушкин Иван
Мать: Тётушкина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пыжова Александра
Рождение ребёнка
1941
Сын: Тетушкин Владимир
Мать ребёнка: Пыжова Александра
Военная служба
1941
Зима, Зиминское, Иркутская область
Зиминский РВК
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ