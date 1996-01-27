Васенкова (Мотягина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1931
Дата смерти27.01.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1931
Отец: Мотягин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васенков Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васенков Георгий
Рождение ребёнка
18.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васенков Георгий
Смерть
27.01.1996