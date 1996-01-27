Васенкова (Мотягина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенкова (Мотягина) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1931

Дата смерти

27.01.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1931

Отец: Мотягин Иван

Мать: Мотягина (Часовникова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васенков Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васенков Георгий

Рождение ребёнка
18.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васенков Георгий

Смерть
27.01.1996

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