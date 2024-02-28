Чугунов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1954
Отец: Чугунов Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чугунова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1977
Сын: Чугунов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Чугунова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1980
Дочь: Пименова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Чугунова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1982
Дочь: Красильникова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Чугунова Вера Ивановна