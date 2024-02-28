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Чугунов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1954

Отец: Чугунов Михаил Петрович

Мать: Чугунова Полина Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1977

Сын: Чугунов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Чугунова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1980

Дочь: Пименова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Чугунова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1982

Дочь: Красильникова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Чугунова Вера Ивановна

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