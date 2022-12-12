Смирнова (Артемьева) Александра Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Артемьева) Александра Михайлова

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Место рождения

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

С 1838 по 1839

Дата смерти

25.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1839

Отец: Артемьев Михайло Артемьев

Мать: Артемьева Анна Егорова

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Смирнова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Смирнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
25.12.1914
Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
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