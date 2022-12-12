Смирнова (Артемьева) Александра Михайлова
Место рождения
Дата рожденияС 1838 по 1839
Дата смерти25.12.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1839
Отец: Артемьев Михайло Артемьев
Мать: Артемьева Анна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Смирнова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
Около 1877
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
25.12.1914
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно