Лыгина Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыгина Дарья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2008

Отец: Лыгин Сергей Петрович

Мать: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна

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