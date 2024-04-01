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Hovde Olav Velomson

Место рождения

Hovda

Дата рождения

22.09.1869

Дата смерти

30.01.1961

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1869

Отец: Hovde Villiam Kolbeinson

Мать: Hovde (Liland) Ingebjorg Olavsdatter

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902

Сын: Hovda Brynjulv Olson

Мать ребёнка: Hovde Kari Guliksdr.

Рождение ребёнка
1905

Сын: Hovde Anders Olavson

Мать ребёнка: Hovde Kari Guliksdr.

Рождение ребёнка
1914

Сын: Hovde Georg Olavson

Мать ребёнка: Hovde Kari Guliksdr.

Смерть
30.01.1961

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