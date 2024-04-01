Hovde Olav Velomson
Место рожденияHovda
Дата рождения22.09.1869
Дата смерти30.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1869
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Hovda Brynjulv Olson
Мать ребёнка: Hovde Kari Guliksdr.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Hovde Anders Olavson
Мать ребёнка: Hovde Kari Guliksdr.
Рождение ребёнка
1914
Сын: Hovde Georg Olavson
Мать ребёнка: Hovde Kari Guliksdr.
Смерть
30.01.1961