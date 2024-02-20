Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рождения1860
Дата смертиДо 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Поротникова Мелания Николаевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова /-Закакурина Анна Сидоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
29.12.1885
Дочь: Булучевская Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова /-Закакурина Анна Сидоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
08.10.1888
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Николаевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова /-Закакурина Анна Сидоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
20.07.1899
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова /-Закакурина Анна Сидоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
22.03.1900
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова /-Закакурина Анна Сидоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1900
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки