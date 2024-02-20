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Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1860

Дата смерти

До 1900

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Андросов / Андрусов / Алексей Максимович

Мать: Андросова / Андрусова / Варвара Филипповна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Поротникова Мелания Николаевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова /-Закакурина Анна Сидоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
29.12.1885

Дочь: Булучевская Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова /-Закакурина Анна Сидоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
08.10.1888

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Николаевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова /-Закакурина Анна Сидоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
20.07.1899

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова /-Закакурина Анна Сидоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
22.03.1900

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова /-Закакурина Анна Сидоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова /-Закакурина Анна Сидоровна

Смерть
До 1900
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
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