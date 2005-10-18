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Дейнега Александр Дмитриевич

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Место рождения

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.10.1947

Дата смерти

18.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1947

Отец: Дейнега Дмитрий

Мать: Дейнега Ирина

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Образование
С 01.09.1963 по 30.07.1965
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
токарь | ГПТУ-2
Работа или профессия
С 09.07.1965 по 03.04.1975
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
токарь | 2 разряд | Иркутский машиностроительный завод
Бракосочетание
16.10.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
С 03.04.1975 по 23.05.1983
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
токарь | ИМТ переименован в ИАЗ | Иркутский авиационный завод
Работа или профессия
С 23.05.1983 по 01.04.1989
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
слесарь занятый по ремонту канализации и водопровода | Иркутский авиационный завод
Работа или профессия
С 01.04.1989 по 01.11.2004
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
слесарь-ремонтник промышленной канализации | 5 разряд | Иркутский авиационный завод
Работа или профессия
С 01.11.2004 по 18.10.2005
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
монтажник-сантехник систем оборудования | переименование ИАЗа | ООО "Сетевая компания "Иркут"
Рождение ребёнка
06.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Образование
Неизвестно
10 классов
Смерть
18.10.2005
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Ново-ленинское кладбище, участок СТ-5
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