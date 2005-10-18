Дейнега Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1947
Дата смерти18.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1947
Отец: Дейнега Дмитрий
Мать: Дейнега Ирина
Образование
С 01.09.1963 по 30.07.1965
токарь | ГПТУ-2
Работа или профессия
С 09.07.1965 по 03.04.1975
токарь | 2 разряд | Иркутский машиностроительный завод
Бракосочетание
16.10.1968
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 03.04.1975 по 23.05.1983
токарь | ИМТ переименован в ИАЗ | Иркутский авиационный завод
Работа или профессия
С 23.05.1983 по 01.04.1989
слесарь занятый по ремонту канализации и водопровода | Иркутский авиационный завод
Работа или профессия
С 01.04.1989 по 01.11.2004
слесарь-ремонтник промышленной канализации | 5 разряд | Иркутский авиационный завод
Работа или профессия
С 01.11.2004 по 18.10.2005
монтажник-сантехник систем оборудования | переименование ИАЗа | ООО "Сетевая компания "Иркут"
Рождение ребёнка
06.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
10 классов
Смерть
18.10.2005
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Ново-ленинское кладбище, участок СТ-5