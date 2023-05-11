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Шмелёва (Заводникова) Галина Аркадьевна
Шмелёва (Заводникова) Галина Аркадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.?
Пол
Женский
Отец
Заводников Аркадий Андреевич
1910 г.р.
Мать
Заводникова (Куимова) Евгения Алексеевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭГ
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.?
Отец:
Заводников Аркадий Андреевич
Мать:
Заводникова Евгения Алексеевна
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