(Шишкина) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Рождение ребёнка
09.03.1875
Дочь: Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Шишкин Герасим
Рождение ребёнка
01.02.1880
Сын: Шишкин Георгий (Егор) Герасимович
Отец ребёнка: Шишкин Герасим
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Шишкин Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Шишкин Герасим