(Шишкина) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шишкина) Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1875

Дочь: Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Шишкин Герасим

Рождение ребёнка
01.02.1880

Сын: Шишкин Георгий (Егор) Герасимович

Отец ребёнка: Шишкин Герасим

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шишкин Иоанн Герасимович

Отец ребёнка: Шишкин Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Шишкин Герасим

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