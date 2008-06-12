Легкова (Ковалёва) Анастасия
Место рожденияНовосибирская область
Дата рождения15.12.1921
Дата смерти12.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1921
Отец: Ковалёв Анисим
Мать: Христинья
Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Легков Петр
Новосибирская область
Смерть
12.06.2008
Казахстан, Актау
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Казахстан, Актау