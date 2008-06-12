Легкова (Ковалёва) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легкова (Ковалёва) Анастасия

Место рождения

Новосибирская область

Дата рождения

15.12.1921

Дата смерти

12.06.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1921

Отец: Ковалёв Анисим

Мать: Христинья

Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Легков Петр

Новосибирская область
Смерть
12.06.2008
Казахстан, Актау
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Казахстан, Актау
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