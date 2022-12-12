Корф Николай Александрович
Место рожденияг. Харьков, Харьковская область, Украина
Дата рождения14.07.1834
Дата смерти25.11.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Харьков, Харьковская область, Украина
Место жительства
С 1856 по 1872
с. Нескучное, Великоновоселковскй р-н, Донецкая обл.
Место жительства
По 1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1872 по 1880
г. Женева, Швейцария
Место жительства
С 1880 по 1883
с. Нескучное, Великоновоселковскй р-н, Донецкая обл.
Смерть
25.11.1883
с. Нескучное, Великоновоселковскй р-н, Донецкая обл.