Корф Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорф Николай Александрович

Корф Николай Александрович

avatar

Место рождения

г. Харьков, Харьковская область, Украина

Дата рождения

14.07.1834

Дата смерти

25.11.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Харьков, Харьковская область, Украина
Место жительства
С 1856 по 1872
с. Нескучное, Великоновоселковскй р-н, Донецкая обл.
Место жительства
По 1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1872 по 1880
г. Женева, Швейцария
Место жительства
С 1880 по 1883
с. Нескучное, Великоновоселковскй р-н, Донецкая обл.
Смерть
25.11.1883
с. Нескучное, Великоновоселковскй р-н, Донецкая обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close