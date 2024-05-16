Потапова (Моисеева) Анна Ивановна
Место рожденияН-Новгород
Дата рождения1893
Дата смертиОколо 29.03.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Н-Новгород
Рождение ребёнка
13.08.1922
Дочь: Маландина (Потапова) Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Потапов Ефим Потапович
с Меньшикуры Украина
Смерть
Около 29.03.1970
с. Терпенье(Украина)
Похороны
Неизвестно
с.Терпенье