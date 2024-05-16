Потапова (Моисеева) Анна Ивановна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потапова (Моисеева) Анна Ивановна

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Место рождения

Н-Новгород

Дата рождения

1893

Дата смерти

Около 29.03.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Н-Новгород
Рождение ребёнка
13.08.1922

Дочь: Маландина (Потапова) Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Потапов Ефим Потапович

с Меньшикуры Украина
Смерть
Около 29.03.1970
с. Терпенье(Украина)
Похороны
Неизвестно
с.Терпенье

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