Ахметзянов Камиль Дамирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметзянов Камиль Дамирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2018

Отец: Ахметзянов Дамир Зуфарович

Мать: Ахметзянова Мадина Ибрагимовна

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