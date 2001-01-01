Васильева (Мовкаленко) Валентина
Место рожденияС.Новая Заря Шегарский р-н Томская обл.
Дата рождения04.?.1930
Дата смерти01.?.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.?.1930
Отец: Мовкаленко Михаил
С.Новая Заря Шегарский р-н Томская обл.
Рождение ребёнка
1954
Сын: Васильев Владимир
Отец ребёнка: Васильев Иван Яковлевич
с.Челутай Заиграевский район Бурятия
Рождение ребёнка
05.?.1957
Сын: Васильев Евгений
Отец ребёнка: Васильев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
ст.
Дочь: Павлушина Надежда
Отец ребёнка: Васильев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей
Отец ребёнка: Васильев Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.?.2001
Енисейск