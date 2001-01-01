Васильева (Мовкаленко) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Мовкаленко) Валентина

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Место рождения

С.Новая Заря Шегарский р-н Томская обл.

Дата рождения

04.?.1930

Дата смерти

01.?.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.?.1930

Отец: Мовкаленко Михаил

Мать: Мовкаленко Анна Фёдоровна

С.Новая Заря Шегарский р-н Томская обл.
Рождение ребёнка
1954

Сын: Васильев Владимир

Отец ребёнка: Васильев Иван Яковлевич

с.Челутай Заиграевский район Бурятия
Рождение ребёнка
05.?.1957

Сын: Васильев Евгений

Отец ребёнка: Васильев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
ст.

Дочь: Павлушина Надежда

Отец ребёнка: Васильев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей

Отец ребёнка: Васильев Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван Яковлевич

Смерть
01.?.2001
Енисейск
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