Смирнова Альфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Альфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Дарина Юрьевна

Отец ребёнка: Смирнов Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Наиля Юрьевна

Отец ребёнка: Смирнов Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
2009

Сын: Смирнов Тимур

Отец ребёнка: Смирнов Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
2009

Сын: Тимур

Отец ребёнка: не указан

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