Смирнова Альфия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Дарина Юрьевна
Отец ребёнка: Смирнов Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Наиля Юрьевна
Отец ребёнка: Смирнов Юрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2009
Сын: Смирнов Тимур
Отец ребёнка: Смирнов Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
2009
Сын: Тимур
Отец ребёнка: не указан