Синькевич Антон Якубович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1929
Сын: Синькевич Александр Антонович
Мать ребёнка: Синькевич Лидия (Трояновская)
Бобруйск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Синькевич Лидия (Трояновская)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рученя Федора
Мать ребёнка: Синькевич Лидия (Трояновская)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947