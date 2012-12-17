Синькевич Антон Якубович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синькевич Антон Якубович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1929

Сын: Синькевич Александр Антонович

Мать ребёнка: Синькевич Лидия (Трояновская)

Бобруйск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Синькевич Лидия (Трояновская)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рученя Федора

Мать ребёнка: Синькевич Лидия (Трояновская)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синькевич Лидия (Трояновская)

Смерть
1947
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