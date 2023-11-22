Безгодкова (Ядрышникова) Параскева Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
11.01.1810
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 января 1810 деревни Ожогиной крестьянин Герасим Петров Безгодков первым браком с дочерью деревни ? крестьянской дочерью девицей Параскевой Леонтьевой Ядрышниковой. Поручители: крестьянин Иван Залес... Показать все
Смерть
Неизвестно