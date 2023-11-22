Безгодкова (Ядрышникова) Параскева Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодкова (Ядрышникова) Параскева Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1810

Муж: Безгодков Герасим Петров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 января 1810 деревни Ожогиной крестьянин Герасим Петров Безгодков первым браком с дочерью деревни ? крестьянской дочерью девицей Параскевой Леонтьевой Ядрышниковой. Поручители: крестьянин Иван Залес... Показать все
Смерть
Неизвестно
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