Шивис Мария Францевна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шивис Мария Францевна

Место рождения

Виленская губерния, Свенцянский уезд, Шеметовская волость, деревня Сырмежи

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Виленская губерния, Свенцянский уезд, Шеметовская волость, деревня Сырмежи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
?.03.1919
Петроград, ул. Везенбергская, д. 3/5, кв. 59
Рождение ребёнка
28.09.1919

Дочь: Шивис Мария Иосифовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Смерть
Неизвестно

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