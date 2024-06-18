Шивис Мария Францевна
Место рожденияВиленская губерния, Свенцянский уезд, Шеметовская волость, деревня Сырмежи
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Шеметовская волость, деревня Сырмежи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
?.03.1919
Петроград, ул. Везенбергская, д. 3/5, кв. 59
Рождение ребёнка
28.09.1919
Дочь: Шивис Мария Иосифовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Смерть
Неизвестно