Уклеин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уклеин Владимир Николаевич

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Место рождения

Киев

Дата рождения

07.09.1898

Дата смерти

16.03.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев
Место жительства
С 1918 по 1919
Киев
Место жительства
С 1920 по 1922
Галлиполи, Греция
Место жительства
С 1922 по 1945
Прага
Место жительства
С 1945
лагерь Карлаг, Карагандинская область, Казахстан
Место жительства
По 1953
Песчанлаг, Карагандинская область, Казахстан
Место жительства
С 1962
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
По 1962
Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
16.03.1986
Тула, город Тула, Тульская область
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