Уклеин Владимир Николаевич
Место рожденияКиев
Дата рождения07.09.1898
Дата смерти16.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев
Место жительства
С 1918 по 1919
Киев
Место жительства
С 1920 по 1922
Галлиполи, Греция
Место жительства
С 1922 по 1945
Прага
Место жительства
С 1945
лагерь Карлаг, Карагандинская область, Казахстан
Место жительства
По 1953
Песчанлаг, Карагандинская область, Казахстан
Место жительства
С 1962
Место жительства
По 1962
Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
16.03.1986