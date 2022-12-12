Ермолаева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Наталья

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

29.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.12.1977

Сын: Ермолаев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Сергеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.03.1982

Сын: Ермолаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Сергеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Развод
Неизвестно

Муж: Ермолаев Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Николай Сергеевич

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