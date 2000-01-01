Вшивцева (Устюгова) Неонила Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Устюгова) Неонила Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Вшивцев Ларион Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Карпович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Вшивцев Андроник Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Фёдор Карпович

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1764
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