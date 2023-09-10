Понапраснов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПонапраснов Владимир

Понапраснов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понапраснов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Понапраснова Руфима Константиновна

Рождение ребёнка
18.06.1975

Сын: Понапраснов Максим Владимирович

Мать ребёнка: Понапраснова Руфима Константиновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.