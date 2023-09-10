Понапраснов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понапраснов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Понапраснова Руфима Константиновна
Рождение ребёнка
18.06.1975
Сын: Понапраснов Максим Владимирович
Мать ребёнка: Понапраснова Руфима Константиновна