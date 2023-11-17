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Старовойтов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Григорий Сергеевич

Мать: Параскева Митрофановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Старовойтов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Старовойтова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Старовойтов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Старовойтова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Старовойтов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Старовойтова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старовойтова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
20.09.1937

Сын: Старовойтов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Старовойтова Ирина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
1942
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