Старовойтов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Григорий Сергеевич
Мать: Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Старовойтов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Старовойтова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Старовойтов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Старовойтова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Старовойтов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Старовойтова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старовойтова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
20.09.1937
Сын: Старовойтов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Старовойтова Ирина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
1942