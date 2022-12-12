Логинова Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Логинов Михаил Платонович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Хиония Михайлова
Отец ребёнка: Логинов Михаил Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно