Логинова Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова Любовь Федоровна

Логинова Любовь Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Логинов Михаил Платонович

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Хиония Михайлова

Отец ребёнка: Логинов Михаил Платонович

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Михаил Платонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close