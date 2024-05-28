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Завьялов Николай Илларионович

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Место рождения

Поселок Барит Беловского района Кемеровской области

Дата рождения

25.04.1955 ст.

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1960 г.р.

Дети

1977 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1955 ст.

Отец: Завьялов Илларион Андреевич

Мать: Завьялова Раиса Артемьевна

Рождение ребёнка
14.08.1977

Сын: Завьялов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Завьялова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яценко (Яценко) Тамара Ивановна

Бракосочетание
13.05.1984

Жена: Яценко (Яценко) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яценко (Яценко) Тамара Ивановна

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