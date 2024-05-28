Завьялов Николай Илларионович
Место рожденияПоселок Барит Беловского района Кемеровской области
Дата рождения25.04.1955 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1955 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1977
Сын: Завьялов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Завьялова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яценко (Яценко) Тамара Ивановна
Бракосочетание
13.05.1984
Рождение ребёнка
03.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яценко (Яценко) Тамара Ивановна