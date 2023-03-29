Гоменюк Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоменюк Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1956

Дочь: Косых Гоменюк Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Купро Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
03.01.1960

Сын: Гоменюк Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Купро Анна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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