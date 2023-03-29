Гоменюк Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1956
Дочь: Косых Гоменюк Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Купро Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
03.01.1960
Сын: Гоменюк Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Купро Анна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно