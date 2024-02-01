Слепцов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения14.04.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1959
Отец: Слепцов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности