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Слепцов Александр Иванович

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

14.04.1959

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1959

Отец: Слепцов Иван

Мать: Калашникова (Калашникова) Серафима

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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