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Коврижных Ларион Егорович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Коврижных Егор Патракеевич

Мать: Коврижных Параскева Терентьевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Егоровна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1827

Сын: Коврижных Иван Ларионович

Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Егоровна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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