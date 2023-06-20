Коврижных Ларион Егорович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Егоровна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1827
Сын: Коврижных Иван Ларионович
Мать ребёнка: Коврижных Екатерина Егоровна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно