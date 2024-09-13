Бессонов Андрей Алефтинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов Андрей Алефтинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.1990

Дочь: Бессонова Алёна Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.03.1993

Дочь: Бессонова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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