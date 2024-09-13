Бессонов Андрей Алефтинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1990
Дочь: Бессонова Алёна Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.1993
Дочь: Бессонова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности