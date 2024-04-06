Родин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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