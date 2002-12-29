Тищенко Евгений
Место рождения
Дата рождения13.08.1938
Дата смерти29.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1938
Отец: Тищенко Алексей Иванович
Мать: Елизавета Александровна
Бракосочетание
04.02.1967
Жена: Ольга
познакомились в 1965, на Пасху (25 апреля), зарегистрировали брак в ЗАКСе на Серпуховской, жили в комнате т.Нади на Клинском пр.
Рождение ребёнка
24.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Образование
1969
Академия художеств
Рождение ребёнка
19.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Николаев, Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
29.12.2002
Похороны
31.12.2002
Южное кладбище