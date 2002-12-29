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Тищенко Евгений

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

13.08.1938

Дата смерти

29.12.2002

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1938

Отец: Тищенко Алексей Иванович

Мать: Елизавета Александровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
04.02.1967

Жена: Ольга

познакомились в 1965, на Пасху (25 апреля), зарегистрировали брак в ЗАКСе на Серпуховской, жили в комнате т.Нади на Клинском пр.
Рождение ребёнка
24.08.1969

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Мать ребёнка: Ольга

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
1969
Академия художеств
Рождение ребёнка
19.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Николаев, Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
29.12.2002
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
31.12.2002
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Южное кладбище
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