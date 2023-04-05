Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1897

Дочь: Седун Арина Андреевна

Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1907

Сын: Козич Филипп

Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич

Успенка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Козич Николай

Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич

Успенка Первомайского района Томской области, Первомайский район, Томская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Козич Константин

Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Козич Алексей

Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич

Успенка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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