Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1897
Дочь: Седун Арина Андреевна
Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1907
Сын: Козич Филипп
Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Козич Николай
Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич
Успенка Первомайского района Томской области, Первомайский район, Томская область
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Козич Константин
Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Козич Алексей
Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Козич Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно