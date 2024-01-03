Бонларева (Лялина) Ирина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонларева (Лялина) Ирина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1908

Муж: Бондарев Иван

Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.04.1912

Сын: Бондарев Николай Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван

Смерть
Неизвестно

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