Бонларева (Лялина) Ирина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1908
Муж: Бондарев Иван
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.04.1912
Сын: Бондарев Николай Иванович
Отец ребёнка: Бондарев Иван
Смерть
Неизвестно