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Феодора Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кузьма Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Петрович

Бракосочетание
22.01.1884

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.03.1887

Сын: Шкарин (Жандармов) Арсений Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Рождение ребёнка
?.05.1889

Сын: Шкарин (Жандармов) Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно

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