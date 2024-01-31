Феодора Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Кузьма Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Петрович
Бракосочетание
22.01.1884
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.03.1887
Сын: Шкарин (Жандармов) Арсений Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
?.05.1889
Сын: Шкарин (Жандармов) Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно