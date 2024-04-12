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Владимир
Владимир
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
Около 1960
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Лидия
Между 1938 и 1943 г.р.
Дети
Ирина
После 1980 г.р.
Татьяна
После 1980 г.р.
Добавил:
ЮТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец: не указан
Мать:
Лидия
Москва
, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1980
Дочь:
Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Москва
, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1980
Дочь:
Ирина
Мать ребёнка: не указана
Москва
, город федерального значения Москва
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