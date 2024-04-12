Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Между 1938 и 1943 г.р.

Дети

После 1980 г.р.
После 1980 г.р.

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: не указан

Мать: Лидия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1980

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1980

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
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