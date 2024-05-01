Суботина Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Субботин Александр Фокеевич
Отец ребёнка: Суботин Фокей Александрович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Субботин ? Фокеевич
Отец ребёнка: Суботин Фокей Александрович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Суботин Фокей Александрович
Смерть
После 1897