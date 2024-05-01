Суботина Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуботина Васса

Суботина Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Фокей Александрович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Субботин Александр Фокеевич

Отец ребёнка: Суботин Фокей Александрович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Субботин ? Фокеевич

Отец ребёнка: Суботин Фокей Александрович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Субботин Стефан Фокеевич

Отец ребёнка: Суботин Фокей Александрович

Смерть
После 1897

Мы используем куки для улучшения работы сайта.