Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1902
Дата смерти13.10.1973
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1902
Отец: Пучков Кондратий Кириллович
Мать: Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скородихина (Барченкова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Барченков Иван Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Евсеев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якуненкова (Барченкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Барченков Иван Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1927
Дочь: Гусева (Барченкова) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Барченков Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Евсеев Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Евсеев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
08.08.1936
Сын: Евсеев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Евсеев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
02.04.1938
Дочь: Соколова (Евсеева) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Евсеев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
10.09.1941
Дочь: Клачкова (Евсеева) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Евсеев Григорий Петрович
Жар, Руднянская волость, Оршанский уезд
Смерть
13.10.1973
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область