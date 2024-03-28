Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна

Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1902

Дата смерти

13.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1902

Отец: Пучков Кондратий Кириллович

Мать: Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скородихина (Барченкова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Барченков Иван Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Евсеев Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якуненкова (Барченкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Барченков Иван Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барченков Иван Сидорович

Рождение ребёнка
11.09.1927

Дочь: Гусева (Барченкова) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Барченков Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Евсеев Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Евсеев Григорий Петрович

Рождение ребёнка
08.08.1936

Сын: Евсеев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Евсеев Григорий Петрович

Рождение ребёнка
02.04.1938

Дочь: Соколова (Евсеева) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Евсеев Григорий Петрович

Рождение ребёнка
10.09.1941

Дочь: Клачкова (Евсеева) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Евсеев Григорий Петрович

Жар, Руднянская волость, Оршанский уезд
Смерть
13.10.1973
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.