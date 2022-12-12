Пономарева (Пономарева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Пономарева) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Андрей Семенович

Мать: Пономарева Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Голубина Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Пономарев Афанасий Иванович

Тайлаково, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Пономарев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Пономарев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Валентин Афанасьевич

Отец ребёнка: Пономарев Афанасий Иванович

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