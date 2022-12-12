Пономарева (Пономарева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Голубина Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Пономарев Афанасий Иванович
Тайлаково, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Пономарев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Пономарев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Валентин Афанасьевич
Отец ребёнка: Пономарев Афанасий Иванович