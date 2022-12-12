Зедюха Мукменова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зедюха Мукменова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Зиганша Бикбовов

Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Гадыльша Бикбовов

Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Гульгизар Бикбовова

Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикбов Хусеинов

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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