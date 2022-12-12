Зедюха Мукменова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Зиганша Бикбовов
Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гадыльша Бикбовов
Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Гульгизар Бикбовова
Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикбов Хусеинов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно