Федорова Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Елена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Федоров Дмитрий Алексеевич

Мать: Иванова Татьяна Ивановна

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