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Баталина Фаина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1938

Дата смерти

15.09.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баталин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баталина) Ольга

Отец ребёнка: Баталин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталин Василий

Смерть
15.09.2016
Похороны
Неизвестно

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