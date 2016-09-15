Баталина Фаина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1938
Дата смерти15.09.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баталин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баталина) Ольга
Отец ребёнка: Баталин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталин Василий
Смерть
15.09.2016
Похороны
Неизвестно