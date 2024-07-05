Седов-Федосеев Николай Ильич
Место рождения
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиПосле 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: Седов Илья Федорович
Мать: Седова Елена Егоровна
Бракосочетание
До 1891
Жена: Седова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1892 ст.
Дочь: Седова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Седова Мария Ивановна
Бракосочетание
До 1893
Рождение ребёнка
23.06.1894 ст.
Дочь: Седова Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Седова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Седова Александра Васильевна
Смерть
После 1898