Седов-Федосеев Николай Ильич До 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Седов-Федосеев Николай Ильич

Место рождения

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

После 1898

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: Седов Илья Федорович

Мать: Седова Елена Егоровна

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
До 1891

Жена: Седова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1892 ст.

Дочь: Седова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Седова Мария Ивановна

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
До 1893

Жена: Седова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
23.06.1894 ст.

Дочь: Седова Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Седова Александра Васильевна

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Седов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Седова Александра Васильевна

Смерть
После 1898

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