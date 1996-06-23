Натёкина Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натёкина Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1960

Дата смерти

23.06.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1960

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
23.06.1996
Похороны
Неизвестно
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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