Натёкина Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1960
Дата смерти23.06.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1960
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.06.1996
Похороны
Неизвестно