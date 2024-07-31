Червякова Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смерти03.08.1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: Ерофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: (Червякова) Устинья
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
1841
Сын: Червяков Александр
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: (Червякова) Прасковья
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Червяков Яков
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
13.08.1849
Дочь: (Червяков) Васса
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
17.10.1864
Дочь: (Червякова) Елизавета
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Смерть
03.08.1881