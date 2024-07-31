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Червякова Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

03.08.1881

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: Ерофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: (Червякова) Устинья

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
1841

Сын: Червяков Александр

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: (Червякова) Прасковья

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Червяков Яков

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
13.08.1849

Дочь: (Червяков) Васса

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
17.10.1864

Дочь: (Червякова) Елизавета

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Смерть
03.08.1881

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