Побежимова Валентина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1936
Дата смерти12.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотицына Марина Петровна
Отец ребёнка: Плотицын Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
28.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотицын Пётр Яковлевич
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
12.08.2020