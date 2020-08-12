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Побежимова Валентина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1936

Дата смерти

12.08.2020

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1936

Отец: Побежимов Георгий Степанович

Мать: Щеглова Агафья Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотицына Марина Петровна

Отец ребёнка: Плотицын Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
28.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотицын Пётр Яковлевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
12.08.2020

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