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Бобров Максим Дмитриев

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Место рождения

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Бобров Дмитрий Григорьев

Мать: Боброва Анисья Петрова

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Алексееском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
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